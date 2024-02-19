2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على “دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن” وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين. وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين […]

ظهرت المقالة أميركا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف مؤقت للنار في غزة أولاً على ايرث نيوز.