ازدياد المخزون المائي بـ 5 مليارات متر مكعب بفعل الأمطار والسيول

2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ازدياد المخزون المائي بحدود 5 مليارات متر مكعب، نتيجة الأمطار الأخيرة والسيول، فيما أشار إلى أن أكثر كمية الأمطار تم تسجيلها في قضاء بنجوين بمعدل 137 ملم. وقال عبد الله في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الأمطار الأخيرة التي هطلت تركزت في المناطق الشمالية”، مبيناً أن […]

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