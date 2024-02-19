2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحفيين الإثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى “وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة. وأضاف بوريل أن تلك الدول اتفقت على “المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير […]

ظهرت المقالة بوريل: 26 دولة أوروبية تطالب بـ”هدنة إنسانية فورية” في غزة أولاً على ايرث نيوز.