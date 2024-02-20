2024-02-20 05:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية أجرت عملية تفتيش وبحث عن مطلوبين بعد أن تمكنت من محاصرة عنصرين من التنظيم المتشدد احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، وتمكنت من قتلهما ضمن منطقة النعيمية في الفلوجة.

هذا وقال مصدر أمني آخر، إن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة عنصرين من قوات الجيش العراقي بجروح كحصيلة أولية.