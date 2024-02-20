القوات الامنية تقتل "داعشيين" وتنطلق بعملية تفتيش واسعة في الفلوجة

2024-02-20 05:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، بإجراء القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة بعد محاصرة وقتل عنصرين من داعش في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية حاصرت عنصرين من داعش احدهما يرتدي حزام ناسف قبل ان تتمكن من قتلهما في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة".

وأضاف ان "القوات الأمنية تجري الان عملية تفتيش وبحث عن مطلوبين في المنطقة ومحيطها".



