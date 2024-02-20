2024-02-20 05:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الثلاثاء الى معالجة وتشريع القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته أيرث نيوز انه “في اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية نعبر عن أسفنا العميق إزاء تعثر مهمة تحقيق هذا الهدف السماوي الإنساني السامي داخل المجتمعات جراء الحروب والإرهاب والظلم وتغليب المصالح الضيقة على قرينتها […]

ظهرت المقالة الحكيم يدعو لمعالجة وتشريع القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.