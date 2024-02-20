2024-02-20 05:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل عشرة سنتات […]

ظهرت المقالة أسعار النفط مستقرة قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع أولاً على ايرث نيوز.