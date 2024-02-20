2024-02-20 06:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

بطاقة الجباية الحكومية من مصرف الرافدين

- تصدر للمكلفين بدفع المستحقات الحكومية من أصحاب الشركات والمواطنين الخاضعين لعملية التحاسب الضريبي الدوري او المخلصين الكمركيين الذين يتعاملون بصورة دائمة مع منافذ التخليص الكمركي التابعة للكمارك والمرخصين من الجهات المختصة.

- عدم إمكانية اجراء عمليات السحب النقدي والتحويل من البطاقة.

- لا يترتب على هذه البطاقة أي عمولات اثناء عملية الدفع الالكتروني في أجهزة الدفع عند التعبئة .

- تستخدم ايداعات هذه البطاقات لدفع المستحقات الحكومية عبر أجهزة pos الحكومية حصرا.

- تعمل بطاقة الجباية الالكترونية الحكومية داخل العراق حصرا

المكتب الاعلامي

لمصرف الرافدين