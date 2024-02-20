الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وضبط 10 كغم من الكرستال شرقي بغداد

2024-02-20 06:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وضبط 10 كغم من الكرستال شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في عملية نوعية دقيقة تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والجهد الاستخباري والأمني من الاطاحة بشبكة تضم ثلاث متهمين بينهم امرأتين تتاجر بمادة الكرستال المخدرة في منطقة السريدات شرق العاصمة بغداد".

واضافت، أنه "تم تطويق المكان ومحاصرة المتهمين الذين حاولوا مواجهة القوة المنفذة بإطلاق النار، وتم الرد على مصدر اطلاق النار وإحكام القبضة عليهم ليقعوا بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم (10 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، مسدس عدد 2، عجلة نوع تاهو، ميزان الكتروني)".

ولفتت الى، أنه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً".