ضبط 26 كغم من المخدرات والقبض على متاجرين اثنين في ميسان والأنبار

2024-02-20 06:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ضبطت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، 26 كغم من المخدرات، فيما القت القبض على متاجرين اثنين في ميسان والأنبار.

وقال مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني، في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "تم ضبط ٢٥ كيلو من حبوب الكبتاكون إضافة الى واحد كيلو من مادة الكريستال مع أسلحة مختلفة في محافظتي ميسان والانبار".

وأضاف "كما تم القبض على متهمين اثنين كانت المواد المضبوطة بحوزتهم".