الداخلية: ضبط 26 كغم من المواد المخدرة في محافظتين

2024-02-20 06:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 26 كغم من المواد المخدرة في محافظتين.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت 25 كيلوغراماً من الكبتاجون وأسلحة متنوعة بحوزة متهمين اثنين في محافظة الأنبار".وأشار إلى أن "مفارز المديرية تمكنت من ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكرستال المخدرة في ميسان وتلقي القبض على 3 متهمين".