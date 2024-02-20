2024-02-20 06:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني أنه سيفقد جهود مدافعه المغربي (نصير مزراوي) لبعض الوقت بعد تعرضه لتمزق عضلي.وسيغيب مزراوي عن المباريات المقبلة للفريق البافاري بسبب الإصابة في الفخذ الأيسر.وخرج مزراوي مصاباً بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام مضيفه بوخوم بنتيجة 2-3 الأحد الماضي.وخسر بايرن ميونخ، مباراتين على التوالي، ليتسع الفارق مع باير ليفركون المتصدر إلى 8 نقاط.وأشار بايرن إلى أن (ألفونسو ديفيز وكونراد لايمر) قد يعودان مبكراً عن الموعد المحدد، حيث شارك الظهير الكندي في التدريب بالكرة، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة.كما شارك ( لايمر) في تدريبات فردية بالكرة على مدار عدة أيام، بعد معاناته من إصابة في ربلة الساق.المصدر : كورة