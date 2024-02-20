ريال مدريد يحسم مصير خوسيلو بعد اقتراب مبابي

2024-02-20 06:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاتخذ نادي ريال مدريد قراراً بشأن مصير مهاجمه الإسباني، خوسيلو ماتو، بحسب تقرير صحفي إسباني.واستعار النادي الملكي (خوسيلو) خلال الميركاتو الصيفي الماضي من إسبانيول لمدة موسم واحد مقابل نصف مليون يورو، مع خيار الشراء.وقدم صاحب الـ33 عاماً أوراق اعتماده لجماهير ريال مدريد، حيث سجل (13) هدفاً وقدم (4) تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الميرينجي سيفعل خيار شراء خوسيلو بشكل دائم، مقابل رسوم قدرها 1.5 مليون يورو فقط.ومن جانبه، سيكون خوسيلو على استعداد للاستمرار في ريال مدريد، لكن سيكون من الصعب عليه حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، في ظل اقتراب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من الانضمام للنادي الملكي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري.المصدر: كورة