2024-02-20 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية، فيما حدد الفئات التي ستصدر لها تلك البطاقة. وقال المصرف في بيان ورد ” ايرث نيوز “، إن “بطاقة الجباية الحكومية تصدر للمكلفين بدفع المستحقات الحكومية من أصحاب الشركات والمواطنين الخاضعين لعملية التحاسب الضريبي الدوري او المخلصين الكمركيين الذين يتعاملون بصورة دائمة […]

ظهرت المقالة الرافدين يصدر تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية أولاً على ايرث نيوز.