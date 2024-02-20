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الرافدين يصدر تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية

الرافدين يصدر تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية
الرافدين يصدر تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية
2024-02-20 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تنويها حول عمل بطاقة الجباية الحكومية، فيما حدد الفئات التي ستصدر لها تلك البطاقة. وقال المصرف في بيان ورد ” ايرث نيوز “، إن “بطاقة الجباية الحكومية تصدر للمكلفين بدفع المستحقات الحكومية من أصحاب الشركات والمواطنين الخاضعين لعملية التحاسب الضريبي الدوري او المخلصين الكمركيين الذين يتعاملون بصورة دائمة […]

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