2024-02-20 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواصل عجلة دوري نجوم العراق اليوم الثلاثاء، بالدوران بإقامة خمس مباريات. وفي المباراة الأولى، يلاقي الكرخ فريق نفط الوسط على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية ظهراً. وفي ثاني المباريات، يلاعب النفط فريق نفط البصرة على ملعب الزوراء في ذات التوقيت. وفي اللقاء الثالث، يواجه نفط ميسان فريق دهوك على ملعب ميسان […]

ظهرت المقالة أبرزها كلاسيكو النوارس والصقور.. 5 مباريات في دوري النجوم اليوم أولاً على ايرث نيوز.