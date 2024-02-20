2024-02-20 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاداء الإختبارات القرائية الالكترونية للغة العربية بالتعاون مع الهيئة الدولية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “تحضيراً للمشاركة في الاختبارات القرائية الالكترونية للغة العربية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي والمزمع إقامتها في عام 2026 بالتعاون مع الهيئة الدولية للدراسات، شاركت وزارة التربية في الاجتماع الدوري الثاني […]

ظهرت المقالة التربية تستعد لأداء الإختبارات القرائية الالكترونية للغة العربية أولاً على ايرث نيوز.