2024-02-20 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وضبط 10 كغم من الكرستال شرقي العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز “، أنه “في عملية نوعية دقيقة تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والجهد الاستخباري والأمني من […]

ظهرت المقالة الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات وضبط 10 كغم من الكرستال في بغداد أولاً على ايرث نيوز.