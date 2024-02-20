اليوم.. خمس مواجهات في دوري نجوم العراق أبرزها ديربي الزوراء والقوة الجوية

2024-02-20 06:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الـ 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات ثلاث منها في العاصمة بغداد وواحدة في كربلاء واخرى في ميسان.

وتقام المواجهات الثلاث عند الساعة الثانية من بعد الظهر، ويستضيف ملعب الساحر احمد راضي في الاولى مباراة فريق الكرخ وضيفه نفط الوسط، ويحتضن ملعب نادي الزوراء المباراة الثانية بين فريقي النفط وضيفه نفط البصرة، بينما يُضيّف ملعب نفط ميسان اللقاء الثالث الذي يجمع اصحاب الارض والجمهور نفط ميسان وضيفه فريق دهوك.

بينما يحتضن ملعب المدينة في يوم افتتاحه بعد ترميمه وصيانته مباراة قمة جماهيرية تجمع فريق الزوراء وضيفه نادي القوة الجوية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي آخر مباريات اليوم الثاني لمباريات الجولة الـ 15 يلتقي فريقا القاسم وضيفه نوروز على ملعب كربلاء الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، تأجيل مباراة الكهرباء و ضيفه امانة بغداد الى يوم 27 من شهر آذار المقبل، وذلك لارتباط نادي الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.