المالية تعلن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط

2024-02-20 07:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي"، داعيةً "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".

ووفقا للبيان، وجهت الوزارة دعوة الى "وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها مايتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".



