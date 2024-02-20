المالية تعلن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة

2024-02-20 07:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".

وأضافت الوزارة، أن "على وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".