2024-02-20 07:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".