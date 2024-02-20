2024-02-20 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطاحت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، بقاتل مأجور قتل مواطنًا مقابل مليوني دينار في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم تم استئجاره لقتل احد المواطنين مقابل مبلغ مالي قدره مليوني دينار عراقي ضمن منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، انه "تمت عملية القبض بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام عن وجود حادث قتل ضمن قاطع المسؤولية"، موضحا انه "ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهم والقبض عليه".

وتابع "ولدى اجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن ارتكابه جريمة القتل مقابل المبلغ المذكور"، مؤكدا انه "دونت اقوال المتهم ابتدائيًا وصدقت قضائيًا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".