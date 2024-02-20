اعتقال امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية "كبيرة" في نينوى

2024-02-20 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، اعتقال امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية "كبيرة" في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قسم مكافحة الاجرام بالتعاون والتنسيق مع رئاسة محاكم استئناف نينوى الاتحادية تمكن من كشف جريمة سرقة، وجاء ذلك بعد ورود اخبار عن وقوع جريمة سرقة لمبلغ مالي قدره (ستون الف دولار امريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية) من احدى الدور السكنية في منطقة (حي الميثاق) في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأوضحت، أنه "تم كشف جريمة السرقة بعد الكشف على محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات والاستفادة من كامرات المراقبة وتم القبض على (المتهمة) بارتكاب جريمة السرقة وضبط بداخل دارها المصوغات الذهبية ومبلغ قدره (27 الف دولار امريكي وخمسة عشر مليون دينار عراقي)".

ولفتت الى، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفها وفق المادة 443 ق ع".