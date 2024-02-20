2024-02-20 08:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، مع استقرار أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2 سنت ليصل الى 77.30 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 2 سنت ليصل الى 80.60 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمي بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ضربة أخرى للحوثيين في البحر الأحمر، مع استمرار التوترات في المنطقة الرئيسية لإنتاج الخام والتجارة.



