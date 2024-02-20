محافظ ميسان يفتتح مركز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

2024-02-20 08:42:01 - المصدر: واع

ميسان – واع – شذى السودانيافتتح محافظ ميسان حبيب ظاهر راضي، مركز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة، قرب الطريق الرابط بين عمارة – ميمونة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذا المركز هو أحد المراكز التابعة لوزارة الداخلية التي تم افتتاحها مؤخراً في عدد من المحافظات".وأضاف أن "الافتتاح تم بحضور مدير عام دائرة صحة ميسان حسين فاضل موسى وقائد شرطة المحافظة اللواء علي المياحي ورئيس محكمة استئناف ميسان ومدير عام مكافحة المخدرات وجمع كبير من أعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين المحليين".وقال مدير صحة المحافظة حسين فاضل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح المركز يعد خطوة مهمة ضمن البرنامج الحكومي من قبل وزارة الداخلية لمعالجة المتعاطين وتأهيلهم لدمجهم بالمجتمع".وأضاف أن "المركز سيعمل من خلال العمل المشترك بين كوادر وزارتي الصحة والداخلية"، مشيراً الى أن "المركز يضم استشاريات نفسية وباطنية وعيادة أسنان وقاعات للمحاضرات والتأهيل النفسي وقاعات رياضية".وذكر: "من خلال التعاون والعمل المشترك بين القيادة الأمنية ومكافحة المخدرات ودائرة صحة ميسان، نعمل على تأهيل ومعالجة المدمنين والمتعاطين الصادرة بحقهم أحكام"، لافتاً الى أن "هذا المركز سيسهم بشكل كبير في تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بالحد من ظاهرة الإدمان والقضاء على هذه الآفة الخطيرة والدخيلة على المجتمع الميساني".