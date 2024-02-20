2024-02-20 08:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

تصوير: علي هاشم

أكدت شركة جنرال إلكتريك في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها تتلقى دعماً منقطع النظير من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشارت إلى أن العراق يبذل جهوداً كبيرة لتأمين حاجته من الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال مدير الشركة، رشيد الجنابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة جنرال إلكتريك في العراق تتلقى دعماً كبيراً مستمراً منقطع النظير من حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأشاد الجنابي، بـ"مشاركات العراق بالمحافل الدولية من ضمنها COP28 الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2023، إذ كان للعراق مشاركة فعالة، ووفد له قدرات عالية على التفاوض وطرح أولويات العراق في المحافل الدولية، وكان لنا الشرف أيضاً بالمساهمة في هذه المشاركة".

وأشار إلى أن "شركة جنرال إلكتريك تعمل في العراق منذ أكثر من خمسة عقود، وهذا العمل على وتيرة متصاعدة من التسارع"، مؤكداً "خلال العقدين الأخيرين، وبالخصوص في العام الماضي كان العراق عبارة عن ورشة عمل للمشاريع ويبذل زخماً متواصلاً لتأمين حاجته من الطاقة وتأمين التنمية الاقتصادية المستدامة".

وعبر عن "شكره لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإتاحة الفرصة لشركة جنرال إلكتريك، للمساهمة في دعم وبناء التنمية الاقتصادية في العراق".