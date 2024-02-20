2024-02-20 08:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد في حين ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (20 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 430 الف دينار، وسعر الشراء 426 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 400 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 396 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 503 الف دينار، وعيار 21 بيع 443 ألف دينار، وعيار 18 بيع 383 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.