اليوم.. الكهرباء يبحث عن التأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي من بوابة العهد اللبناني

2024-02-20 08:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يخوض فريق الكهرباء لكرة القدم في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة إياب الدوري النصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي عندما يواجه فريق العهد اللبناني على ملعب البصرة الدولي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الكهرباء عاقد العزم على أن يظهر بشخصيته المعهودة وتقديم مباراة تليق باسم الكرة العراقية والظفر بالنتيجة والتميز في الأداء بالرغم من قيمة فريق العهد وقدرات لاعبيه العالية ".

وأضاف أن "مواجهة اليوم لن تكون يسيرة على الكهرباء انطلاقاً من عرف كرة القدم التي لا تدين بالولاء إلا لمن يقدم لها المستوى المتميز المعطوف على الانضباط الفردي والجماعي".

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت في سلطنة عمان انتهت لصالح فريق الكهرباء بهدف واحد مقابل لا شيء لفريق العهد اللبناني سجله المحترف السوري زاهر ميداني بضربة رأسية جميلة.