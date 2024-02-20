وطني السيدات يخوض أول لقاء رسمي اليوم

2024-02-20 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم للسديات للساحات المكشوفة، اليوم الثلاثاء، أول لقاء رسمي له. وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره الفلسطيني في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثامنة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وستقام المباراة عند الساعة الثامنة، مساء اليوم الثلاثاء، في الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية. […]

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