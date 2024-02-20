رغم ارتفاع الدولار ..الذهب يستقر مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

2024-02-20 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز /استقرت أسعار الذهب ، اليوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش. وكانت معظم […]

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