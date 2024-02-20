وزير التجارة يفتتح أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة

2024-02-20 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أفتتح وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اعمال اللجنة العراقية المشتركة بدأت في العاصمة بغداد بدورتها الثانية عشر والتي ترأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة أثير داود الغريري وعن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل".

واكد الغريري ، خلال افتتاحه اعمال اللجنة، ان "رؤية الحكومة العراقية تصب في خلق علاقات متوازنة في المنطقة ومع الاشقاء تقوم على اساس التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية المتكاملة ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تقف امامها".

واشار إلى ان "حكومة العراق تبذل جهودا كبيرة لتطوير الاداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار وخلق تعاون صناعي وتجاري مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا والتي تخدم المصالح المشتركة"، داعياً "رجال الاعمال والشركات العراقية السورية إلى الاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها الى مشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات".

من جانبه، اعرب الوزير السوري عن "سعادة بلاده لحرص العراق على تمتين وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والمبنية على اسس من التكامل التي تصب في خدمة مصلحة الشعبين السوري والعراقي"، مؤكدا ان "بلاده لديها رغبة لتطوير وتنويع التجارة البينية ورفع مستوى الاستيراد والتصدير مع العراق".