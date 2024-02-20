2024-02-20 09:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، بدء عودة اهالي نهر الإمام في محافظة ديالى بعد رحلة نزوح قسري استمرت 28 شهرا.

وقال قائممقام قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) زيد ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" برنامج إعادة الأسر النازحة في قرية نهر الامام شرق المقدادية بدات اليوم وتشمل 270 اسرة بعد تهيئة كل الاجواء المناسبة لبدء العودة سواء للأسر الموجودة في بعقوبة او بقية المدن داخل ديالى".

واضاف، ان" العودة تاتي بعد رحلة نزوح استمرت 28 شهرا، لافتا الى ان" العودة خطوة ايجابية لانهاء معاناة الاسر واعادة الاوضاع الى مسارها الطبيعي في نهر الامام وبقية المناطق المجاورة لها، مشيرا االى ان" العودة تمت وفق خطة حكومية بالتنسيق مع الجهات الامنية".

واشار ابراهيم الى ان" ملف اعادة الاسر النازحة مستمر في كل قواطع المقدادية وفق الاجراءات المعتمدة حكوميا بالتنسيق مع الجهات الامنية".

وكان أهالي قرية نهر الامام ومناطق اخرى قد نزحوا نهاية 2021 بسبب تطورات مجزرة شنتها عصابات داعش في قرية مجاورة انذاك".