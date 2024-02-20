نفط ميسان يكمل استعداداته لاستضافة دهوك بدوري النجوم الكروي

2024-02-20 09:36:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأنهى فريق نفط ميسان لكرة القدم كامل استعداداته اللوجستية لاستضافة نظيره القادم من الشمال فريق دهوك على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(15) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "فريق نفط ميسان بكرة القدم استعد بشكل جيد لمباراة اليوم أمام فريق دهوك والتي ستقام على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق".وأضاف أن "فريق فرسان المملكة يسعى للتعويض عن مباراته السابقة التي خسرها أمام المتصدر فريق القوة الجوية برباعية نظيفة ولمصالحة جماهيره الوفية ، خاصة وأن الفريق يلعب على أرضه وأمام جمهوره".يذكر أن فريق دهوك في المرتبة السادسة برصيد (21) نقطة، فيما يحل فريق نفط ميسان في المرتبة التاسعة برصيد (19) نقطة .