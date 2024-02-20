المفوضية تؤكد للثامنة اجتماعها مع رئاسة الاقليم واستعدادها لاجراء الانتخابات

2024-02-20 10:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء عن عقد اجتماع لها اليوم مع رئاسة اقليم كوردستان. وقال مدير اعلام المفوضية عماد جميل للثامنة ان المفوضية ستجتمع اليوم مع رئاسة اقليم كوردستان لمناقشة استعدادات المفوضية لانتخابات برلمان الاقليم ولبحث الجدول الزمني المحدد لتلك الانتخابات. واضاف جميل ان المحكمة الاتحادية العليا ستقرر في 21 من شباط الجاري بشأن الشكوى المقدمة من قبل اقليم كوردستان، ومن ثم تحتاج المفوضية الى اربعة اشهر لاجراء انتخابات برلمان كوردستان، مشيرا الى ضرورة أخذ عيد الاضحى وجدول امتحانات الطلبة في شهر حزيران بنظر الاعتبار. وستنتهي نهاية حزيران العام الحالي، الفترة القانونية المحددة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات