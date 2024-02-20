وزارة الاتصالات تعلن توقيع عقد بين البريد العراقي والخطوط الجوية التركية

2024-02-20 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد بين البريد العراقي والخطوط الجوية التركية، مبينة أن العقد سيتضمن تفعيل الخدمات البريدية السريعة والتجارة الإلكترونية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ضمن إطار تنفيذ الخطط المرسومة لوزارة الاتصالات واستراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات البريدية للمواطنين، وحسب توجيهات الوزيرة هيام الياسري، أبرمت الشركة العامة للبريد والتوفير ممثلة بمديرها العام زينب عبد الصاحب، عقد اتفاق شراكة مع المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية في العراق".وأضافت أن "هذا الاتفاق جاء بهدف فتح آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نقل وتسفير البعائث البريدية العراقية بصورة مباشرة من مطارات العراق الى تركيا من خلال الخطوط الجوية التركية والى مختلف دول العالم، فضلاً عن توسيع شبكة النقل الجوي لتصل الى 344 واجهة حول العالم وبواقع رحلتين يومياً وبشعار الدقة والأمان".وتابعت أن "العقد سيتيح أيضاً تفعيل الخدمات البريدية السريعة والتجارة الإلكترونية لتقديم أجود الخدمات للزبائن عن طريق البريد العراقي".