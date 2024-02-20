الاتصالات تعلن توقيع عقد بين البريد العراقي والخطوط الجوية التركية

2024-02-20 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، توقيع عقد بين البريد العراقي والخطوط الجوية التركية.



وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن إطار تنفيذ الخطط المرسومة لوزارة الاتصالات واستراتيجيتها في تقديم افضل الخدمات البريدية للمواطنين، وحسب توجيهات الوزيرة هيام الياسري، أبرمت الشركة العامة للبريد والتوفير ممثلة بمديرها العام زينب عبد الصاحب عقد اتفاق شراكة مع المدير التفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية في العراق".

واضافت، أن طهذه الاتفاق يأتي بهدف فتح افاق التعاون المشترك مابين الجانبين في مجال نقل وتسفير البعائث البريدية العراقية بصورة مباشرة من مطارات العراق الى تركيا من خلال الخطوط الجوية التركية والى مختلف دول العالم فضلاً عن توسيع شبكة النقل الجوي لتصل الى 344 وجهة حول العالم وبواقع رحلتين يومياً وبشعار الدقة والامان".

واشارت الى أن " ابرام العقد سيتيح تفعيل الخدمات البريدية السريعة والتجارة الإلكترونية لاسيما لتقديم اجود الخدمات للزبائن عن طريق البريد العراقي".



