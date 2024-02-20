البنك المركزي:  أكثر من 30 مصرفا إسلاميا تعمل في العراق ونموها يتسارع

2024-02-20 10:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصارف الاسلامية في العراق تجاوزت 30 مصرفا، فيما بينت رابطة المصارف العراقية أنها تعمل تحت إشراف وتعليمات البنك المركزي لتنمية وتطوير القطاع المصرفي رغم التحديات الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها العراق.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلال كلمة عن الحوكمة والامتثال في المؤسسات المالية الإسلامية وحضرتها وكالة شفق نيوز؛ إن "المصارف الإسلامية بدأت تنمو بشكل كبير جدا في العالم وكذلك في العراق، وهناك أكثر من 30 مصرف إسلامي بالعراق، وهناك فرصة لطفرة سوقية متزايدة للمصارف الإسلامية".

واضاف ان "الحوكمة في المصارف تعتبر لغة انطلاق أساسية اتجاه المؤسسات المالية، والعراق ومنذ العام الماضي اهتم بموضوع المعايير الدولية والقوانين التي يصدرها البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "المصارف شهدت انفتاحا كبيرا تجنبا للعقوبات الدولية أو المحلية من البنك المركزي العراقي".

من جهته قال رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية عبد الإله بلعتيق خلال كلمة له في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "المجلس منظمة دولية يمثل البنوك الاسلامية حول العالم ويضم حاليا 140 مؤسسة مالية إسلامية في 37 دولة في العالم".

وأضاف "يعد دور المجلس محوري لدعم الصيرفة المالية الإسلامية عبر العالم وتتبع المستجدات في القطاع المالي العالمي"، مبينا أن "من أهم الأهداف يشتغل عليها المجلس دور البنوك الإسلامية ومواكبة آخر المستجدات والتحولات الرقمية".

بدوره قال نائب رئيس رابطة المصارف العراقية سمير النصيري خلال كلمة حضرتها وكالة شفق نيوز إن "المصارف العراقية اثبتت قدرتها ومواقفها الوطنية خلال الفترة الماضية بمواجهة التحديات الاقتصادية والمحافظة على التواصل والالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي والتي ركزت على المبادرات الاقتصادية وتنظيم التجارة والانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الرقمي وفق المعايير الدولية والمصرفية".

واضاف ان "رابطة المصارف العراقية تعمل تحت إشراف وتعليمات البنك المركزي على تنمية وتطوير القطاع المصرفي ومشاريع التمويل وخلق بيئة مناسبة بالرغم من التحديات الاقتصادية والصعوبات التي يتعامل منها العراق".