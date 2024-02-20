القاضي زيدان ومحافظ كربلاء يبحثان آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة

2024-02-20 10:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الثلاثاء، محافظ كربلاء نصيف الخطابي".

وأضاف البيان ان "رئيس المجلس، بارك للمحافظ تسنمه المنصب الجديد"، لافتا الى ان "اللقاء بحث آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة في الملفات القانونية".