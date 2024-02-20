نائب قائد العمليات المشتركة يعلن تفاصيل خطة زيارة النصف من شعبان

2024-02-20 10:42:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة زيارة النصف من شعبان، فيما أشار الى أن هناك استعدادات عالية لتنفيذ الخطة.

وقال المحمداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على هامش زيارته الى كربلاء المقدسة برفقة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله: إن "هدف زيارتنا الى محافظة كربلاء المقدسة هو للاطلاع على خطة النصف من شعبان"، مبيناً أن "القطعات العسكرية في كربلاء المقدسة من وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي لديها الكثير من الخبرات المتراكمة لإدارة هكذا مناسبات".

وأضاف أن "هناك استعداد عال لتنفيذ الخطة، وهي جزء من استحقاق شرعي وديني ووطني للوقوف على استعداد قطاعاتنا لإدارة هكذا مناسبات مليونية"، مشيراً الى أن "وزارتي الدفاع والداخلية دعمتا الخطة بقسم من القطاعات والوحدات الاختصاصية".

وذكر أن "محور الحشد الشعبي الموجود في قاطع الفرات الأوسط مع فرقة العباس القتالية لديهما الاستعدادات العالية سواء على المستوى القتالي أو الفني أو الإداري واللوجستي لإدارة الزيارة"، لافتاً الى أن "جميع الأمور تسير بشكل طبيعي مثلما خطط له، ولا توجد هناك قطوعات للطرق في الزيارة بحسب ما خططت له قيادة عمليات كربلاء المقدسة".

وأكد أن "الخطة تضمنت توفير الراحة للزائرين ونقلهم الى أقرب مكان وتأمين انسيابية حركتهم مع توفير الأمن في الوقت نفسه"، داعياً المواطنين الى "التعاون مع القطعات الأمنية".