وفاة اسطورة منتخب المانيا وبطل كأس العالم 1990

2024-02-20 10:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توفي اسطورة المنتخب الألماني اندرياس بريمه، صاحب هدف الفوز لمنتخبه بكرة القدم في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية أن بريمه توفي مساء امس الاثنين في ميونيخ بسبب سكتة قلبية.

ولعب بريمه 86 مباراة مع منتخب ألمانيا خلال مسيرته الكروية، وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في المباراة النهائية ضد الأرجنتين (1-0) في بطولة كأس العالم 1990.

ومثل بريمه خلال مسيرته أندية بارمبيك وساربروكن وكايزرسلاوترن وبايرن الألماني، بالإضافة إلى انتر الإيطالي وسرقسطة الإسباني.

المصدر: وكالات



