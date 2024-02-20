اليوم .. انطلاق منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم في بغداد

2024-02-20 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في بغداد منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والنساء على ملعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي والتي تستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة (24) منتخباً.وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة حسام حسن في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن"بطولة آسيا بالقوس والسهم التي تستضيفها العاصمة بغداد ستشكل البوابة لاستضافة بطولات قارية أخرى لاسيما أنها المرة الأولى للعراق وهو يحظى باستضافة بطولة بهذا المستوى، والتي تعد تأهيلية لأولمبياد باريس التي ستقام العام الحالي".وأضاف: "انسجاماً مع أهمية البطولة فقد أولت وزارة الشباب اهتماماً كبيراً بها، وتم وضع التفاصيل واللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح الذي يتضمن عروضاً فنيــة يشهدها ملعب التنس الدولي، وتعكس حضارة العراق، كما شكلت العديد من اللجان تمثل ملاكات الوزارة التي تقوم بواجبهــا على الوجه الأمثل وهي الإعلامية عبر التعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وأيضاً لجنة الاستقبال والضيافة والتشريفات".ولفت الى أن "الوزارة وبجهودها الكبيرة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات في الخارج استطاعت منح تأشيرة الدخول للعديد من الضيوف على مختلف المستويات، وهو يشير إلى الأهمية الكبيرة الذي تمثله البطولة في الوقت الذي نتوقع مشاركة عدد كبير من الدول واللاعبين ليس القارية فحسب وإنما الأفريقية أيضاً كونها تأهيلية للأولمبياد والرغبة التي تتمالك اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات للمشاركة فيها".