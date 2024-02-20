2024-02-20 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في عقد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع ريال مدريد. وذكرت العديد من التقارير، أمس الاثنين، أن المهاجم الفرنسي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029. ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن عقد مبابي مع الميرنغي يتضمن حصوله على راتب ثابت يبلغ […]

ظهرت المقالة تفاصيل جديدة بعقد مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة السري أولاً على ايرث نيوز.