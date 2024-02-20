2024-02-20 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزعلي ، اليوم الثلاثاء، عن اسباب ارتفاع اللحوم المحلية في العراق. وأوضح الخزعلي لوكالة ايرث نيوز ، أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود لأسباب ابرزها هناك اقبال متنامي ومتسارع وزيادة في الطلب على اللحوم المحلية رغم وجود بشكل كبير اللحوم المستوردة ومن مناشئ عالمية رصينة وباسعار معتدلة ومقبولة […]

ظهرت المقالة وزارة الزراعة توضح لوكالة “ايرث نيوز” اسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية أولاً على ايرث نيوز.