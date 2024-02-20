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وزارة الزراعة توضح لوكالة “ايرث نيوز” اسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية

وزارة الزراعة توضح لوكالة “ايرث نيوز” اسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية
وزارة الزراعة توضح لوكالة “ايرث نيوز” اسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية
2024-02-20 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزعلي ، اليوم الثلاثاء، عن اسباب ارتفاع اللحوم المحلية في العراق. وأوضح الخزعلي لوكالة ايرث نيوز ، أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود لأسباب ابرزها هناك اقبال متنامي ومتسارع وزيادة في الطلب على اللحوم المحلية رغم وجود بشكل كبير اللحوم المستوردة ومن مناشئ عالمية رصينة وباسعار معتدلة ومقبولة […]

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