2024-02-20 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الثلاثاء، محافظ كربلاء نصيف الخطابي”. وأضاف البيان ان “رئيس المجلس، بارك […]

ظهرت المقالة القاضي زيدان ومحافظ كربلاء يبحثان آلية التعاون في الملفات القانونية أولاً على ايرث نيوز.