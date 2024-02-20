تفاصيل مثيرة بعقد مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة السري

2024-02-20 11:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن تفاصيل مثيرة في عقد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير، أمس الاثنين، أن المهاجم الفرنسي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن عقد مبابي مع الميرنغي يتضمن حصوله على راتب ثابت يبلغ 14 مليون يورو.

وأفاد البرنامج بأن مهاجم "بي إس جي" سيحصل أيضا على مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.

وأشار إلى أن كيليان مبابي سيحصل على 100% من حقوق عقود الصور التي وقعها قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضح أن العقود الخاصة بحقوق الصور التي سيوقعها مبابي عقب الانضمام إلى ريال مدريد سيذهب 20% منها إلى الميرنجي، بينما سيحصل اللاعب على نسبة 80%.

وقالت تقارير إن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، اعترف في اجتماع سري هذا الأسبوع بالدوحة بأنه يعرف أن مبابي وقع مع ريال مدريد بنسبة 100%.

وسجل مبابي 32 هدفا خلال مشاركته في 31 مباراة بجميع البطولات مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم الجاري، كما صنع 7 أهداف أخرى في إجمالي 2.619 دقيقة مشاركة.

المصدر: كوورة



