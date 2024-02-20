2024-02-20 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

شدّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع الروح المعنوية للمنتسبين ومكافحة الفساد، فيما أكد أهمية التركيز على عمل الشرطة المجتمعية ودورها الإرشادي والتثقيفي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أجرى اليوم زيارة الى دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة للإطلاع على سير العمل الإعلامي والتثقيفي والتوعوي الذي تقوم به أقسام وشعب الدائرة الاختصاصية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ورافقه فيها المستشار الأمني ومدير عمليات الوزارة" ،مبينة أن "الوزير عقد اجتماعاً لمديري الأقسام والشعب في الدائرة".

وأكد الشمري، وفقاً للبيان، على أن "يكون العمل الإعلامي نابعاً من منطلق توعوي وتثقيفي وإرشادي ومحاربة الفساد ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع ورفع الروح المعنوية للمنتسبين، من خلال التثقيف الأمني وتعزيز الجهود الداعمة لعملهم في فرض الأمن وبسط سلطة الدولة".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تقع على عاتقها ملفات كثيرة وجهود كبيرة، لتماسها المباشر مع المواطن الكريم وضرورة تقديم أفضل الخدمات له، من خلال تكثيف العمل لكسر حاجز الروتين والنمطية، ومتابعة كل ما يهم الشارع العراقي والسعي لتذليل العقبات أمام جميع شرائح المجتمع".

وشدد على "ضرورة التعاطي مع التطورات الأمنية وكل ما يتعلق بها من حيثيات وإيلائها الأولوية القصوى من خلال زيادة الرصد ومتابعة ما يدور في الشارع العراقي، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن برجل الأمن وفق رؤية خاصة تعتمد على التعاطي المباشر تقوم بها الأقسام المختصة في دائرة العلاقات والإعلام" ،لافتاً إلى "أهمية التركيز على عمل الشرطة المجتمعية ودورها الإرشادي والتثقيفي".