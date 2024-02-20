منتخبنا السلوي يلتقي نظيره الفلسطيني في بطولة بيروت الدولية اليوم

2024-02-20 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يلتقي منتخبنا الوطني بكرة السلة مساء اليوم الثلاثاء نظيره الفلسطيني على قاعة (غزير) في ثالث مباريات منافسات بطولة بيروت الدولية الودية التي تضيفها لبنان والتي تعد محطة تحضير مثالية لأسود الرافدين قبيل المشاركة في النافذة الأولى من التصفيات المشتركة (آسيا وكأس العالم) المقرر لها أن تنطلق في الثالث والعشرين من شباط الحالي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخب أسود الرافدين بقيادة المدرب (ميلان نيسيتش) يتطلع في لقاء اليوم إلى خوض مباراة بمستوى مغاير عن مباراته الافتتاحية أمام صاحب الضيافة المنتخب اللبناني، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفلسطيني الذي يعد من المنتخبات القوية والمتطورة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنه يمتلك في صفوفه لاعبين محترفين في الدوريات العربية والجامعات الأميركية، إضافة إلى تغلبه على المنتخب السوري في أولى جولات المسابقة بفارق نقطتين(66-64)".

وأضاف أن "الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني سيسعى إلى إكمال عملية الوقوف على المستويين الفني والبدني للاعبين ،فضلاً عن تطبيق المفردات الخططية ورفع عامل التجانس في ما بينهم بغية الدخول في غمار النافذة الأولى من التصفيات المشتركة لأمم آسيا وكأس العالم، إذ يأتي تجمع لبنان استكمالاً للمعسكرين الداخليين السابقين في بغداد ودهوك".

يذكر أن منتخبنا الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره اللبناني بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (68 -71)، فيما فاز في مباراته الثانية على نظيره السوري بنتيجة (66-55) نقطة.