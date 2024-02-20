أستراليا تعتزم بناء أكبر قوة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

2024-02-20 12:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت استراليا الثلاثاء عزمها تعتزم بناء أكبر قوة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية تضم 26 سفينة سطح كبيرة. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز في بيان ان استراليا ستكون لديها اكبر اسطول منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز هانتر و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى ثلاث مدمّرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم، وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ توماهوك قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة. وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2,4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي