مسؤول يكشف للثامنة موعد دفن رفاة المؤنفلين

2024-02-20 12:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

قال مدير نصب الانفال هابيل الحاج احمد للثامنة ان رفاة 172 من المؤنفلين ستدفن يوم غد في مقبرة نصب الانفال في جمجمال بمحافظة السليمانية، بعد انتهاء جميع الحضيرات. واشار احمد عضو اللجنة العليا للاشراف على المراسيم ايضا الى ارسال الدعوة لجميع المسؤولين البارزين العراقيين والقنصليات والسفارات، للحضور في مراسيم الدفن ليكونوا على دراية بالابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي. وعثرت في اذار عام 2019 على رفاة 172 من المؤنفلين داخل المقابر الجماعية في صحراء السماوة، وتمت نقلها في 13 من كانون الثاني 2024 بتوصية السيدة الاولى في العراق شاناز ابراهيم احمد من الطب العدلي في بغداد الى اقليم كوردستان. وحملة الانفال