2024-02-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر نادي القوة الجوية، بياناً نارياً بسبب تسمية مهند قاسم، حكماً لمباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء في دوري نجوم العراق. وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تود أن تبين لجماهير الصقور حقيقة موقفها من تسمية الدولي مهند قاسم، حكماً لمباراة القوة الجوية والزوراء في الجولة ( 15 […]

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